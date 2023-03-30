Від "Армії дронів" на фронт передали 300 безпілотників Mavic 3T

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

"Спрощуємо процеси, прибираємо бюрократію та допомагаємо забезпечувати ЗСУ безпілотниками. Усе для того, щоб на фронті стало в сотні разів більше дронів, адже сміливість українців та технології стануть ключовими для майбутньої перемоги", - сказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За зібрані гроші зі зборів на "Армію дронів" придбали 300 нових дронів DJI Mavic 3T Thermal та вже відправили у найгарячіші точки країни. Зокрема 160 коптерів відправили на схід, 85 - на запорізький напрямок та ще 55 - на херсонський.

Кожен Mavic оснащений тепловізором та камерою із зумом, що дозволяє проводити розвідку навіть уночі.

Завдяки цим безпілотникам українські військові можуть коригувати артилерію та знищувати техніку ворога.

Загалом за 9 місяців діяльності "Армії дронів" придбали 3201 БПЛА.

Підсилити наших захисників та захисниць безпілотниками.