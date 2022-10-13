Про це заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель перед участю у зустрічі міністрів оборони НАТО у штаб-квартирі Альянсу.

"Я проінформую країни-члени НАТО, що ми маємо намір прийняти, сподіваюся, наступного понеділка в Люксембурзі новий транш нашої військової підтримки для українських Збройних сил. Ця сума досягне понад 3 млрд євро коштом ресурсів Європейського фонду світу. Я також проінформую їх про започаткування військової тренувальної місії для підтримки української армії", - заявив Боррель перед зустріччю міністрів оборони НАТО.

Він підкреслив, що в умовах постійних провокацій з боку Росії, ЄС непохитно продовжуватиме допомагати України стільки, скільки це буде необхідно.

"Ми продовжуватимемо надавати військову підтримку з метою припинити будь-які російські атаки, будь-які дії щодо ескалації війни. Ми хочемо знайти дипломатичні рішення для цієї війни якнайшвидше, але ми відповідатимемо збільшенням військової допомоги для України, щоб запобігти будь-якій ескалації з боку Росії", – зазначив чиновник.

13 жовтня Жозеп Боррель зауважив, що в разі застосування Росією ядерної зброї проти України, відповідь Заходу буде потужною, але не ядерною. Раніше подібну позицію висловив президент Франції Емманюель Макрон.За його словами, Франція лише допомагає Україні захищатися, але не вступає в конфлікт, "нападаючи на РФ".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb