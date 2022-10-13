Про це він сказав на відкритті Європейської дипломатичної академії.

"Ядерна загроза є. Путін каже, що не блефує, але він не може дозволити собі блефувати. Зрозуміло, що люди підтримують Україну. НАТО, США і ЄС теж не блефують. Ми серйозно", - заявив Боррель.

За його словами, якщо РФ наважиться застосувати ядерну зброю, то відповідь Заходу буде неядерною, але все ж такий крок РФ призведе до "звичайно ж не ядерної, але потужної військової відповіді".

Раніше подібну позицію висловив президент Франції Емманюель Макрон.

"Наша доктрина базується на фундаментальних інтересах Франції. Вони чітко визначені, і вони взагалі не передбачають безпосереднього втручання, якби, наприклад, була балістична ядерна атака по Україні, або по регіону", – заявив Макрон.

За його словами, Франція лише допомагає Україні захищатися, але не вступає в конфлікт, "нападаючи на РФ".

13 жовтня у Politico з посиланням на колишнього командувача військ США в Європі Бена Ходжеса назвали сценарії дій Путіна у війні в Україні. Серед них: терор, диверсії, зимовий холод та ядерна загроза. Зазначається, що мета Путіна - виснажити підтримку Заходу та розпалити суперечки між союзниками України до того, як Росія остаточно програє на полі бою.

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