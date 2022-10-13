Про це повідомляє Politico.

Колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес вважає, що ЗСУ досягли точки неповернення і впевнено йдуть до перемоги. Тому союзники мають зберігати спокій та продовжувати підтримку України, а НАТО бути готовим до будь-якого сценарію.

Серед можливих сценаріїв видання називає продовження масованих бомбардувань цивільного населення та інфраструктури, що є особливо небезпечним у міру наближення зими.

Про це свідчить, зокрема, призначення командувачем російських сил в Україні відомого своєю жорстокістю Сергія Суровікіна.

Відтак, Україні потрібні системи, здатні прикрити цілий регіон від атак крилатих ракет і балістичних ракет, але ця можливість у військовому плані складна і дуже дорога. І навіть коли вона матиме більше систем, керівництву України доведеться розставити пріоритети, які міста, райони та об'єкти захищати, кажуть експерти.

Також Росія, ймовірно, продовжить потай знищувати інфраструктуру країн НАТО. Це можуть бути дії, подібні до недавньої атаки на "Північний потік" або пошкоджень кабелів німецької залізниці.

Національна влада може посилити патрулювання на суші та на морі, тим самим посиливши стримування, але навіть у цьому випадку неможливо контролювати все. Є також кіберзагроза, яка додає ще один громіздкий вимір, пише видання.

Такі "гібридні" напади можуть нарешті призвести до застосування п'ятої статті угоди НАТО, в якій йдеться про те, що напад на одного з союзників є нападом на всіх.

У той час як Путін, мабуть, підвищує ставки, експерти кажуть, що він також, ймовірно, намагається виграти час, сподіваючись, що холодна погода змінить динаміку конфлікту, і Захід зрештою втомиться озброювати та фінансувати Україну. Путін намагається виграти час, хай навіть в обмін на тіла російських солдатів.

Крім того, існує перспектива ядерної війни – концепція, яка донедавна здавалася немислимою. Фахівці попереджають, що ядерна зброя залишається найменш вірогідним варіантом для Москви.

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