Боррель: якщо Китай не допоможе зупинити Путіна, то не зможе нормально розвивати відносини з ЄС

Про це він сказав на слуханнях в Європарламенті щодо стратегії відносин між ЄС і Китаєм, пише "Українська правда".

"Наші відносини з Китаєм не можуть розвиватися нормально, якщо Китай не використає свій вплив на Росію, щоб змусити її вивести війська з України та припинити війну", – сказав дипломат.

Боррель також наголосив, що "будь-який нейтралітет, який не робить різниці між агресором і атакованим, означає стати на бік агресора".

Він підкреслив, що не можна допустити нову холодну війну між Заходом і Далеким Сходом і наголосив на координації спільних дій.

"У таких складних відносинах, як ті, що ми маємо з Китаєм, неминуче існують різні точки зору, оскільки інтереси держав-членів відрізняються, але якщо ми хочемо побудувати узгоджену стратегію ЄС щодо Китаю, необхідно, щоб кожен діяв відповідно до договорів, виконуючи свої ролі та обов'язки", – каже Боррель.