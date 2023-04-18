Боррель: якщо Китай не допоможе зупинити Путіна, то не зможе нормально розвивати відносини з ЄС
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що відносини між Китаєм та ЄС не зможуть розвиватися нормально, якщо КНР не допоможе зупинити Путіна
Про це він сказав на слуханнях в Європарламенті щодо стратегії відносин між ЄС і Китаєм, пише "Українська правда".
"Наші відносини з Китаєм не можуть розвиватися нормально, якщо Китай не використає свій вплив на Росію, щоб змусити її вивести війська з України та припинити війну", – сказав дипломат.
Боррель також наголосив, що "будь-який нейтралітет, який не робить різниці між агресором і атакованим, означає стати на бік агресора".
Він підкреслив, що не можна допустити нову холодну війну між Заходом і Далеким Сходом і наголосив на координації спільних дій.
"У таких складних відносинах, як ті, що ми маємо з Китаєм, неминуче існують різні точки зору, оскільки інтереси держав-членів відрізняються, але якщо ми хочемо побудувати узгоджену стратегію ЄС щодо Китаю, необхідно, щоб кожен діяв відповідно до договорів, виконуючи свої ролі та обов'язки", – каже Боррель.
- Раніше Боррель заявив, що офіційний Пекін не може бути посередником у встановленні миру в Україні, адже надто прихильний до агресора Росії.
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