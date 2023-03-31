Боррель: Китай не може бути посередником для встановлення миру в Україні, проте може цьому сприяти
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що офіційний Пекін не може бути посередником у встановленні миру в Україні, адже надто прихильний до агресора Росії
Про це пише Reuters.
Боррель зазначив, що Китай має використати свій вплив на Росію та сприяти таким чином встановленню миру. Проте Піднебесна не може виконувати роль посередника, адже надто прихильна до агресора.
"Китай не бачить різниці між агресором та жертвою агресії. Китай не закликає до виведення російських військ з України", - сказав Жозеп Боррель.
За словами дипломата, єдиний мирний план, котрий варто розглядати - це той, котрий був запропонований президентом України Володимиром Зеленським. Боррель зазначив, що ЄС не прийме гіпотетичного сценарію, за якого у Києві буде встановлена проросійська влада, а російські війська розташовуватимуться на кордоні із Польщею - країною Євросоюзу.
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