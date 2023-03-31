Боррель про війну в Україні: ЄС готовий порушити табу
Голова європейської дипломатії Жозеп Борель заявив, що Євросоюз готовий "порушити табу", щоби допомогти Україні протистояти російській агресії
Про це пише Der Standard.
"Відколи Росія почала війну проти України, ЄС показав, що розуміє, що поставлено на карту. І що в разі потреби він готовий порушити табу. Рік тому ми вперше профінансували доставку летальної військової техніки в країну, яка зазначала нападу. Тоді восени ми почали тренувати українських військових під прапором ЄС на нашій землі. До кінця цього року ми розраховуємо підготувати 30 тисяч українських військових. І зараз ми робимо ще один великий крок: ми разом працюємо, щоби забезпечити Україну боєприпасами, яких вона так потребує", - зазначив Боррель.
- 20 березня міністри закордонних справ Євросоюзу погодили план постачання боєприпасів для України, який передбачає спільну закупівлю 1 млн снарядів.
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