Боррель про війну в Україні: ЄС готовий порушити табу

Про це пише Der Standard.

"Відколи Росія почала війну проти України, ЄС показав, що розуміє, що поставлено на карту. І що в разі потреби він готовий порушити табу. Рік тому ми вперше профінансували доставку летальної військової техніки в країну, яка зазначала нападу. Тоді восени ми почали тренувати українських військових під прапором ЄС на нашій землі. До кінця цього року ми розраховуємо підготувати 30 тисяч українських військових. І зараз ми робимо ще один великий крок: ми разом працюємо, щоби забезпечити Україну боєприпасами, яких вона так потребує", - зазначив Боррель.