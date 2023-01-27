Боррель закликав Південну Африку вплинути на Росію для припинення війни в Україні

Про це повідомляє Reuters.

"ЄС не просить Південну Африку обирати сторону, а просто просить країни світу підтримувати Статут ООН", - сказав Боррель, виступаючи на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Південної Африки Наледі Пандор.

За його словами, війна РФ в Україні - це не тільки європейська війна, "це відбувається на європейській землі, але впливає на весь світ".

Пандор своєю чергою зазначив, що розв'язання поточних проблем полягають у багатосторонності й що кожен повинен прагнути знайти спільну мову.

"Не тільки Південна Африка та інші африканські країни повинні відігравати певну роль у пошуку миру. Всі ми повинні прагнути досягти узгодженого результату, щоб розв'язати проблеми всіх залучених сторін", - сказав він.

24 січня ЗМІ повідомили, що військово-морські сили Південно-Африканської Республіки, Китаю та Росії у лютому проведуть спільні навчання. Перші навчання з російськими та китайськими військово-морськими силами ПАР провела у листопаді 2019 року в Кейптауні.

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