Про це пише видання DW, посилаючись на коментар Борреля для французької газети Journal du Dimanche.

Дипломат наголосив, що Тайвань важливий для Євросоюзу в економічному, комерційному та технологічному відношеннях.

"Тому я закликаю європейські військово-морські сили до патрулювання Тайванської протоки, щоби продемонструвати прихильність Європи свободі судноплавства в цьому вкрай важливому регіоні", - наголосив Боррель.