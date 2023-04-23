Боррель закликав відправити до Тайваню європейські ВМС для забезпечення свободи судноплавства
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що європейські ВМС мають патрулювати Тайванську протоку для свободи судноплавства, адже це економічно важливий для ЄС регіон
Про це пише видання DW, посилаючись на коментар Борреля для французької газети Journal du Dimanche.
Дипломат наголосив, що Тайвань важливий для Євросоюзу в економічному, комерційному та технологічному відношеннях.
"Тому я закликаю європейські військово-морські сили до патрулювання Тайванської протоки, щоби продемонструвати прихильність Європи свободі судноплавства в цьому вкрай важливому регіоні", - наголосив Боррель.
- У міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що обидві сторони Тайванської затоки належать їхній країні.
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