У Китаї назвали обидві сторони Тайванської затоки своїми
У міністерстві закордонних справ Китаю заявив, що обидві сторони Тайванської протоки належать їхній країні
Про це повідомляє Reuters.
Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган наголосив, що обидві сторони Тайванської протоки належать Китаю, і що для нього є правильним і доречним захистити свій суверенітет.
За його словами, останнім часом поширюється "абсурдна логіка", що звинувачує Китай в порушенні статус-кво, миру і стабільності в Тайванській затоці.
"Така логіка є абсурдною, а висновок небезпечним", - сказав Цінь Ган.
Він зазначив, що "чесні люди можуть побачити, хто займається гегемоністським залякуванням і зарозумілими практиками".
"Це не материковий Китай, а сепаратистські сили Тайваню, що виступають за незалежність Тайваню, і жменька країн, які намагаються порушити статус-кво. Ті, хто грає з вогнем на Тайвані, врешті-решт згорять", - додав міністр.
- Протягом останніх років Пекін проводить політику дипломатичної ізоляції Тайваню, змушуючи інші країни визнати його частиною "єдиного Китаю" та неодноразово погрожував вторгненням.
- Вже наступного дня після візиту Емманюеля Макрона, Китай розпочав масштабні військові навчання навколо Тайваню відпрацьовуючи ракетну атаку та оточення острова. Навчання стало відповіддю на 10-денне дипломатичне турне президента Тайваню Цай Ін Вень до країн Центральної Америки та зустрічі з урядовцями США в Каліфорнії. Зокрема, вона зустрічалася з Кевіном Макарті, спікером Палати представників Конгресу США від республіканців.
- Наступного дня після імітації Китаєм "високоточних ударів" по Тайваню міністр закордонних справ Джозеф Ву заявив, що Пекін може готуватися до початку вторгнення на острів.
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