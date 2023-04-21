У Китаї назвали обидві сторони Тайванської затоки своїми

Про це повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган наголосив, що обидві сторони Тайванської протоки належать Китаю, і що для нього є правильним і доречним захистити свій суверенітет.

За його словами, останнім часом поширюється "абсурдна логіка", що звинувачує Китай в порушенні статус-кво, миру і стабільності в Тайванській затоці.

"Така логіка є абсурдною, а висновок небезпечним", - сказав Цінь Ган.

Він зазначив, що "чесні люди можуть побачити, хто займається гегемоністським залякуванням і зарозумілими практиками".

"Це не материковий Китай, а сепаратистські сили Тайваню, що виступають за незалежність Тайваню, і жменька країн, які намагаються порушити статус-кво. Ті, хто грає з вогнем на Тайвані, врешті-решт згорять", - додав міністр.