Про це пише Reuters.

Речниця Управління Китаю у справах Тайваню Чжу Фенлян заявила, що Китай виступає рішуче проти цієї зустрічі та "обов'язково вживе заходів для відсічі".

"Якщо Цай матиме контакт зі спікером Палати представників США Маккарті, це буде ще одна провокація, яка серйозно порушує принцип єдиного Китаю, завдає шкоди суверенітету та територіальній цілісності Китаю та руйнує мир і стабільність у Тайванській протоці", - сказала вона.

Видання нагадує, що КНР неодноразово попереджала офіційних осіб США не зустрічатися з представниками Тайваню, оскільки вважає країною частиною своєї території.

Своєю чергою Цай Інвень прямує до Гватемали та Белізу, транзитом через Нью-Йорк і через Лос-Анджелес на зворотному шляху. Очікується, що вона зустрінеться з Маккарті під час перебування в Каліфорнії, проте це офіційно не підтверджено.

"Зовнішній тиск не завадить нашій рішучості йти до світу. Ми спокійні та впевнені, не будемо ані поступатися, ані провокувати. Тайвань твердо йтиме дорогою свободи та демократії та піде у світ. Попри те, що ця дорога важка, Тайвань не самотній", - сказала президентка.