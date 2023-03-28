"Ми всі китайці": колишній президент Тайваню відвідує КНР попри критику партії влади

Про це повідомляє Reuters.

"Люди по обидві сторони Тайванської протоки є китайцями", - сказав експрезидент та наголосив, що у народів спільний предок.

Правляча партія Тайваню розкритикувала візит Ма Їнцзю, зокрема через загострення тиску з боку КНР на Тайвань. Видання зазначає, що поїздка експрезидента є частиною інформаційно-пропагандистської діяльності головної опозиційної партії Тайваню Гоміндан, яка виступає за тісні відносини з Китаєм, але рішуче заперечує свою прихильність до Пекіну.

"Ми щиро сподіваємося, що обидві сторони працюватимуть разом, щоб досягти миру, уникнути війни та відродити Китай. Це неминуча відповідальність китайців по обидва боки протоки, і ми повинні наполегливо працювати", - сказав Ма Їнцзю.

Reuters також наголошує, що згідно з опитуваннями, більшість тайванців більше не вважають себе китайцями. Президентка Тайваню Цай Інвень неодноразово пропонувала переговори з Китаєм, але отримала відмову, оскільки Китай не визнає її. Глава держави заявила, що тільки народ Тайваню може вирішувати своє майбутнє.