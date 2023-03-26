Гондурас припинив дипвідносини з Тайванем після переговорів з Китаєм

Про це пишуть Reuters.

Китай встановив дипломатичні відносини з Гондурасом у неділю після того, як ця центральноамериканська країна розірвала свої десятилітні відносини з Тайванем.

Зазначається, що розірвання відносин з Тайванем було очікуваним після того, як минулого тижня міністр закордонних справ Гондурасу відвідав Китай, щоб відкрити відносини, а президент Сіомара Кастро заявила, що її уряд почне налагоджувати відносини з Пекіном.

"Китай заявляє, що демократично керований Тайвань є його власною територією, яка не має права на міждержавні зв'язки, і цю позицію Тайбей рішуче відкидає. Китай вимагає, щоб країни, з якими він має зв'язки, визнали його позицію", - ствердили журналісти.