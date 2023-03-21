У МЗС Тайваню розкритикували "мирний план" Китаю щодо війни в Україні: ми не ідіоти, обидва автократи мають припинити агресію
Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву розкритикував спроби Китаю представити себе як "миротворця" для закінчення війни в Україні, в той час, як "погрожує війною" Тайбею
Про це передає CNN.
"Китай погрожує війною проти Тайваню та інших, але хоче запропонувати "мирний план" Росії, яка ініціювала війну проти України. Ми не ідіоти. Хочете миру? Обидва автократи повинні негайно припинити свої погрози, агресію та експансіонізм", - наголосив Джозеф Ву.
Видання зазначає, що у своїй заяві він прямо натякає на китайського лідера Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна, коли лідер КНР здійснює триденну поїздку до Москви, яку Пекін до того ж ще й називає "мандрівкою миру".
- Раніше Китай опублікував документ із позицією щодо "політичного врегулювання" війни Росії проти України.
- У понеділок, 20 березня, в Москві відбулася неформальна зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним. Вона тривала 4,5 години. Офіційна зустріч відбудеться 21 березня.
- За даними Xinhua, лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі у Кремлі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що "конфлікти зрештою мають вирішуватися шляхом діалогу та переговорів", а Китай і далі буде "відігравати конструктивну роль у врегулюванні українського питання".
- Аналітики ISW зазначили, що Сі Цзіньпін не надаватиме Путіну підтримку, яка необхідна РФ для війни проти України.
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