Про це передає CNN.

"Китай погрожує війною проти Тайваню та інших, але хоче запропонувати "мирний план" Росії, яка ініціювала війну проти України. Ми не ідіоти. Хочете миру? Обидва автократи повинні негайно припинити свої погрози, агресію та експансіонізм", - наголосив Джозеф Ву.

Видання зазначає, що у своїй заяві він прямо натякає на китайського лідера Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна, коли лідер КНР здійснює триденну поїздку до Москви, яку Пекін до того ж ще й називає "мандрівкою миру".