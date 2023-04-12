Про це пишуть CNN.

"Подивіться на військові навчання, а також на їхню риторику, здається, що вони намагаються підготуватися до початку війни проти Тайваню", - сказав міністр закордонних справ Джозеф Ву.

Відповідаючи на запитання, чи має Тайвань якесь уявлення про терміни потенційних військових дій Китаю, враховуючи оцінки американської розвідки, що Сі наказав своїм військовим бути готовими до 2027 року, Ву висловив упевненість у підготовці Тайваню.

"Китайські лідери двічі подумають, перш ніж вирішать застосувати силу проти Тайваню. І неважливо, чи це буде 2025 рік, чи 2027 рік, чи навіть пізніше, Тайваню просто необхідно підготуватися", - сказав він.

Журналісти ствердили, що ці навчання стали першим випадком, коли китайські військово-морські сили змоделювали удари бойових літаків, що базуються на авіаносцях, по Тайваню.