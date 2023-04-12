Схоже, Китай готується до війни проти Тайваню, - голова МЗС про військові навчання КНР
Наступного дня після імітації Китаєм "високоточних ударів" по Тайваню міністр закордонних справ Джозеф Ву заявив, що Пекін може готуватися до початку вторгнення на острів
Про це пишуть CNN.
"Подивіться на військові навчання, а також на їхню риторику, здається, що вони намагаються підготуватися до початку війни проти Тайваню", - сказав міністр закордонних справ Джозеф Ву.
Відповідаючи на запитання, чи має Тайвань якесь уявлення про терміни потенційних військових дій Китаю, враховуючи оцінки американської розвідки, що Сі наказав своїм військовим бути готовими до 2027 року, Ву висловив упевненість у підготовці Тайваню.
"Китайські лідери двічі подумають, перш ніж вирішать застосувати силу проти Тайваню. І неважливо, чи це буде 2025 рік, чи 2027 рік, чи навіть пізніше, Тайваню просто необхідно підготуватися", - сказав він.
Журналісти ствердили, що ці навчання стали першим випадком, коли китайські військово-морські сили змоделювали удари бойових літаків, що базуються на авіаносцях, по Тайваню.
- Нагадаємо, вже наступного дня після візиту Емманюеля Макрона, Китай розпочав масштабні військові навчання навколо Тайваню відпрацьовуючи ракетну атаку та оточення острова.
- Навчання стало відповіддю на 10-денне дипломатичне турне президента Тайваню Цай Ін Вень до країн Центральної Америки та зустрічі з урядовцями США в Каліфорнії. Зокрема, вона зустрічалася з Кевіном Макарті, спікером Палати представників Конгресу США від республіканців.
- Наприкінці березня адміністрація Байдена провела другий Саміт за демократію, на якому Росія та Китай були представлені як головні загрози.
- Протягом останніх років Пекін проводить політику дипломатичної ізоляції Тайваню, змушуючи інші країни визнати його частиною "єдиного Китаю" та неодноразово погрожував вторгненням.
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