Китай під час військових навчань змоделював точкові удари по Тайваню

Про це пише Reuters.

"Під командуванням командного центру об’єднаних дій кілька типів підрозділів здійснили імітаційні спільні високоточні удари по ключових цілях на острові Тайвань та навколишніх морських акваторіях і продовжують підтримувати наступальну позицію навколо острова", - заявляє китайське державне телебачення.

Власні джерела Reuters також повідомили, що Китай проводив симуляцію повітряних і морських атак на "іноземні військові цілі" у водах біля південно-західного узбережжя Тайваню.

Своєю чергою міністерство оборони Тайваню заявило, що в неділю було помічено 58 китайських літаків, включаючи винищувачі Су-30 і бомбардувальники H-6, а також дев'ять кораблів біля острова. У міністерстві зазначили, що сили ППО знаходяться у стані підвищеної готовності.

Міністерство наголошує, що Тайвань "не буде ескалувати конфлікт", але дасть "належну відповідь" на навчання Китаю.

Також Reuters відзначає, що військовий експерт Чжао Сяочжуо сказав китайській державній газеті Global Times, що це перший випадок, коли Китай відкрито говорить про моделювання атак на цілі на острові.