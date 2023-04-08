Про це повідомляє видання CNN.

Східне командування китайської армії заявило, що маневри є "серйозним попередженням щодо зіткнення сепаратистських сил Тайваню із зовнішніми силами та необхідними діями для захисту національного суверенітету".

Стало відомо, що в рамках навчань планують відпрацьовувати маневри у Тайванській протоці та на північ, південь і схід від острова, із залученням морської й повітряної компоненти.

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Також зазначається, що невдовзі після оголошення Китаю оборонне відомство Тайваню заявило, що над протокою зафіксували 42 китайських літаки, з них 29 перетинали умовну медіанну лінію та заходили у зону ідентифікації ППО.

Рекордний захід у зону ідентифікації ППО Тайваню був у жовтні 2021 року, коли там протягом дня зафіксували 56 літаків.