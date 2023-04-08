Китай оголосив триденні військові навчання довкола Тайваню після візиту лідерки острова до США
Китай оголосив триденні військові навчання довкола Тайваню після того, як лідерка острова відвідала США та зустрілася зі спікером Палати представників
Про це повідомляє видання CNN.
Східне командування китайської армії заявило, що маневри є "серйозним попередженням щодо зіткнення сепаратистських сил Тайваню із зовнішніми силами та необхідними діями для захисту національного суверенітету".
Стало відомо, що в рамках навчань планують відпрацьовувати маневри у Тайванській протоці та на північ, південь і схід від острова, із залученням морської й повітряної компоненти.
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Також зазначається, що невдовзі після оголошення Китаю оборонне відомство Тайваню заявило, що над протокою зафіксували 42 китайських літаки, з них 29 перетинали умовну медіанну лінію та заходили у зону ідентифікації ППО.
Рекордний захід у зону ідентифікації ППО Тайваню був у жовтні 2021 року, коли там протягом дня зафіксували 56 літаків.
- Нагадаємо, Китай назвав провокацією та "порушенням суверенітету" на той момент заплановану зустріч президентки Тайваню Цай Інвень зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.
- Нагадаємо, нещодавно у МЗС Китаю заявили, що питання Тайваню є "червоною лінією", яку США не можна перетинати.
- 8 квітня повідомлялося, що Пентагон просить дозвіл у конгресу США на виділення щорічної військової допомоги Тайваню у розмірі $3 млрд за зразком України.
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