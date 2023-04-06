Про це мовиться в заяві міністерства закордонних справ Китаю.

Днями відбулася зустріч президентки Тайваню Цай Інвень зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті: у китайському МЗС ствердили, що американці "потурають політичній діяльності сепаратистів".

Також у міністерстві назвали питання Тайваню "першою червоною лінією", яку Сполучені Штати не повинні перетинати у відносинах із Китаєм.

"Це є серйозним порушенням принципу одного Китаю та положень трьох спільних китайсько-американських комюніке. Це серйозно посягає на суверенітет і територіальну цілісність Китаю і надсилає вкрай неправильний сигнал сепаратистським силам "незалежності Тайваню". Китай рішуче виступає проти і рішуче засуджує це", - зазначив голова установи Цай Ін Вень.

У заяві МЗС КНР вказано, що питання Тайваню лежить в основі корінних інтересів Китаю і не може бути обговореним.

"Незалежність Тайваню та мир і стабільність між двома берегами Тайванської протоки несумісні, як вогонь і вода", – йдеться в заяві.