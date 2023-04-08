Пентагон планує щорічно виділяти $3 млрд військової допомоги Тайваню

Про це повідомляє Defence news.

"Конгрес попередньо дав "зелене світло" для загальної річної військової допомоги Тайваню в розмірі $3 мільярдів у рамках законопроєкту про оборонний бюджет на 2023 фінансовий рік на рахунках, якими оперують Пентагон і Державний департамент", - зазначається у повідомленні.

Причому, як заявив міністр оборони США Ллойд Остін, планується, що принаймні $1 мільярд з цієї суми буде виділений Тайваню за президентськими повноваженнями, тобто негайно з фондів Пентагону. Саме цей інструмент зараз використовується для термінової передачі частини озброєння й боєприпасів Україні.

"Моя команда старанно працює, щоби отримати необхідні можливості для конкретно такого траншу. І, звісно, ми маємо такі повноваження", - зауважив глава Міноборони США.

Натомість формально Конгрес ще не ухвалив рішення щодо основного фінансування Пентагону й Держдепу. Через це протягом останніх тижнів високопоставлені чиновники американського Міноборони почали закликати Конгрес виділити фінансування, необхідне для початку процесу надання військової допомоги Тайваню.