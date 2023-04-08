Пентагон планує щорічно виділяти $3 млрд військової допомоги Тайваню
Пентагон просить дозвіл у конгресу США на виділення щорічної військової допомоги Тайваню у розмірі $3 млрд за зразком України
Про це повідомляє Defence news.
"Конгрес попередньо дав "зелене світло" для загальної річної військової допомоги Тайваню в розмірі $3 мільярдів у рамках законопроєкту про оборонний бюджет на 2023 фінансовий рік на рахунках, якими оперують Пентагон і Державний департамент", - зазначається у повідомленні.
Причому, як заявив міністр оборони США Ллойд Остін, планується, що принаймні $1 мільярд з цієї суми буде виділений Тайваню за президентськими повноваженнями, тобто негайно з фондів Пентагону. Саме цей інструмент зараз використовується для термінової передачі частини озброєння й боєприпасів Україні.
"Моя команда старанно працює, щоби отримати необхідні можливості для конкретно такого траншу. І, звісно, ми маємо такі повноваження", - зауважив глава Міноборони США.
Натомість формально Конгрес ще не ухвалив рішення щодо основного фінансування Пентагону й Держдепу. Через це протягом останніх тижнів високопоставлені чиновники американського Міноборони почали закликати Конгрес виділити фінансування, необхідне для початку процесу надання військової допомоги Тайваню.
- Нагадаємо, нещодавно у МЗС Китаю заявили, що питання Тайваню є "червоною лінією", яку США не можна перетинати.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.21
Купівля 37.21Продаж 38.04
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе