Про це він розповів в етері Еспресо.

"Китаю потрібні напівпровідники. Пекін знає, що буде технологічний розрив з США. Якщо продовжиться залучення Китаю до кооперації з США у галузі високотехнологічних компонентів, то він рано чи пізно пережене у цьому Сполучені Штати. І зараз ми бачимо, що США обрубують саме ці високотехнологічні зв'язки. Тобто це санкції на Huawei (Huawei Technologies Co. Ltd. - китайська компанія, одна з найбільших світових компаній у сфері телекомунікацій – ред.), санкції на американські корпорації, які експортують до Китаю обладнання для вироблення напівпровідників. І це небезпечно для США, бо Китай використовує ці напівпровідники для своєї військової техніки", - зауважив аспірант Цзиліньського університету.

Петро Шевченко підкреслив, що Китай зараз дуже зацікавлений у тому, щоб стати технологічно незалежним від Заходу.

"Китай все ще хоче купувати західні технології, але йому починають не давати це робити. Однак Китай знає, що Тайвань має дуже велику напівпровідникову галузь. Тому, Пекін буде використовувати різноманітні важелі, щоб створити возз'єднання з Тайванем саме мирним шляхом. На мою думку, будуть використовуватися саме економічні важелі впливу на Тайвань. Щодо силової військової розв'язки, враховуючи зараз підвищення обороноздатності Тайваню, то такий варіант можливий, але Китай буде максимально намагатися його уникнути. Сі Цзіньпін говорив, що за час його каденції питання Тайваню має бути вирішеним, тобто це питання його персональної відповідальності. Якщо Сі Цзіньпін не зможе вирішити цю проблематику з Тайванем, то це буде коштувати йому дуже дорого", - зазначив Шевченко.