У Тайвані повідомили про активність 25 китайських літаків та 3 кораблів поблизу острова
Ранком 1 березня Китай направив у бік Тайваню 25 військових літаків і три військові кораблі: подібні провокації відбуваються майже щодня
Про це поінформували в Associated Press.
Міністерство оборони Тайваню заявило, що 19 із 25 скерованих у бік острова китайських літаків перетнули зону ідентифікації тайванської ППО. А кораблі КНР надалі діють у Тайванській протоці.
У відповідь на такі дії Тайвань підняв у небо винищувачі, відправив кораблі і активував берегові системи протиракетної оборони. Так, як повідомили в Тайвані, "уважно стежитимуть та реагуватимуть" на активність Китаю.
"Китай здійснює такі провокації майже щодня, що є частиною так званої тактики "сірої зони", спрямованої на залякування і виведення з ладу техніки Тайваню, виснаження його військових і послаблення суспільного духу. Сюди також входять кібервійна і дезінформаційні кампанії, а також невпинне прагнення позбавити Тайвань дипломатичних союзників", - ствердили журналісти.
- Нагадаємо, 9 січня військові Китаю заявили, що провели другі за місяць бойові навчання навколо Тайваню. 28 їхніх літаків 8 січня залетіли в зону протиповітряної оборони Тайваню. Китай розглядає демократично керований Тайвань як свою власну територію і посилює військовий, політичний та економічний тиск, щоб відстоювати ці претензії.
- Генерал США та голова Командування повітряної мобільності Майк Мініхан надіслав своїм підлеглим службову записку, у якій попередив, що США будуть у стані війни з Китаєм через два роки.
- У четвер, 16 лютого, на одному з віддалених островів Тайваню виявили китайську повітряну кулю.
- А міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган закликав деякі країни "припинити проводити паралелі між Україною та Тайванем".
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