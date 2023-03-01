Про це поінформували в Associated Press.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що 19 із 25 скерованих у бік острова китайських літаків перетнули зону ідентифікації тайванської ППО. А кораблі КНР надалі діють у Тайванській протоці.

У відповідь на такі дії Тайвань підняв у небо винищувачі, відправив кораблі і активував берегові системи протиракетної оборони. Так, як повідомили в Тайвані, "уважно стежитимуть та реагуватимуть" на активність Китаю.

"Китай здійснює такі провокації майже щодня, що є частиною так званої тактики "сірої зони", спрямованої на залякування і виведення з ладу техніки Тайваню, виснаження його військових і послаблення суспільного духу. Сюди також входять кібервійна і дезінформаційні кампанії, а також невпинне прагнення позбавити Тайвань дипломатичних союзників", - ствердили журналісти.