На одному з віддалених островів Тайваню приземлилася китайська повітряна куля

Про це інформує AP з посиланням на міноборони Тайваню.

Зазначають, що повітряну кулю виявили на одному з островів архіпелагу Мацу. Він розташований неподалік узбережжя китайської провінції Фуцзянь. Острови цього архіпелагу Тайвань розглядає як першу лінію оборони у випадку нападу Китаю.

За інформацією міноборони Тайваню, повітряна куля перевозила обладнання, яке зареєстроване на державну електронну компанію Taiyuan Wireless First Factory Ltd., що у північнокитайському місті Тайюань. Інформація про нього була написана спрощеною китайською, яку використовують на материку. Сама компанія своєю чергою підтвердила факт надання електроніки, яку виявили на аеростаті. Водночас вона заперечила його побудову.

Прессекретар Taiyuan зазначив, що компанія була одним з постачальників обладнання Китайській метеорологічній службі. Він додав, що ця повітряна куля, імовірно, була однією з тих, які щодня запускають для моніторингу погоди, і вилетіла з прибережного міста Сямень. Фіксованого курсу в аеростата не було.

Також прессекретар додав, що повітряна куля могла приземлитися через те, що досягла максимальної висоти польоту приблизно в 30 тис. м. Він наголосив, що такі аеростати регулярно літають над Тайванською протокою, проте привертати увагу почали лише нещодавно.