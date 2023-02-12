Американські та канадські літаки збили невідомий об'єкт над Канадою
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо наказав збити невідомий об'єкт над повітряним простором Канади
Про це прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив у Twitter.
"Я наказав збити невідомий об’єкт, який порушив повітряний простір Канади", – написав Трюдо.
В операції успішно взяли участь американські та канадські літаки, зокрема F-22.
Трюдо також додав, що вже провів розмову із президентом США Джо Байденом.
"Я розмовляв із президентом Байденом. Збройні сили Канади проаналізують уламки об’єкта. Дякуємо NORAD (Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки) за спостереження", - йдеться у твіті.
Як передає CNN, командування повітряно-космічної оборони Північної Америки раніше повідомило, що вони спостерігають за "об’єктом, що летить на великій висоті" над північною частиною Канади.
Військові літаки працювали у районі Аляски та півночі Канади.
- 3 лютого адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження.
- У міністерстві закордонних справ КНР назвали появу кулі спостережень в повітряному просторі США форс-мажором.
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- Посадовці в розвідці США заявили, що Китай використовував "кулю-шпигун" в межах великої програми спостереження за військовими об'єктами в декількох країнах. Він був оснащений обладнанням для радіоелектронної розвідки та був частиною розвідувальної програми КНР, що охоплює понад 40 країн на п'яти континентах.
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