Американські та канадські літаки збили невідомий об'єкт над Канадою

Про це прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив у Twitter.

"Я наказав збити невідомий об’єкт, який порушив повітряний простір Канади", – написав Трюдо.

В операції успішно взяли участь американські та канадські літаки, зокрема F-22.

Трюдо також додав, що вже провів розмову із президентом США Джо Байденом.

"Я розмовляв із президентом Байденом. Збройні сили Канади проаналізують уламки об’єкта. Дякуємо NORAD (Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки) за спостереження", - йдеться у твіті.

Як передає CNN, командування повітряно-космічної оборони Північної Америки раніше повідомило, що вони спостерігають за "об’єктом, що летить на великій висоті" над північною частиною Канади.

Військові літаки працювали у районі Аляски та півночі Канади.