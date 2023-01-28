Про це повідомляє NBC News.

"Я сподіваюся, що я помиляюся. Моє чуття підказує мені, що ми будемо воювати в 2025 році", - зазначає Мініхан.

Зазначається, що генерал США та голова Командування повітряної мобільності Майк Мініхан надіслав своїм підлеглим службову записку. У ній він зазначив, що оскільки й на Тайвані, і в США відбудуться президентські вибори у 2024 році, США будуть "відволікатися", а президент Китаю Сі Цзіньпін матиме можливість атакувати Тайвань.

Крім того, у записці генерал виклав свої цілі підготовки, в тому числі створення "укріпленої, готової, інтегрованої й Об'єднаної маневрової групи Об'єднаних сил, готової боротися і перемагати всередині першого острівного ланцюга".

Записка була адресована усім командирам авіаційних крил Командування повітряної мобільності та іншим оперативним командувачам ВПС і наказує їм доповісти Мініхану про усі основні зусилля з підготовки до битви з Китаєм до 28 лютого.

Відомо, що командування повітряної мобільності налічує майже 50 тисяч військовослужбовців і майже 500 літаків та відповідає за транспортування і дозаправлення.

9 січня військові Китаю заявили, що провели другі за місяць бойові навчання навколо Тайваню. 28 їхніх літаків 8 січня залетіли в зону протиповітряної оборони Тайваню. Китай розглядає демократично керований Тайвань як свою власну територію і посилює військовий, політичний та економічний тиск, щоб відстоювати ці претензії.

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