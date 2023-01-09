Під час військових навчань 28 китайських літаків влетіли у зону ППО Тайваню, в країні засудили такі дії
Військові Китаю заявили, що провели другі за місяць бойові навчання навколо Тайваню. 28 їхніх літаків 8 січня залетіли в зону протиповітряної оборони Тайваню
Про це інформує Reuters з посиланням на міністерство оборони Тайваню.
9 січня у Тайвані заявили про 57 китайських літаків і чотири військово-морських судна, що діяли навколо острова менш ніж за місяць. Лише у неділю в зону його протиповітряної оборони залетіло 28 літаків.
"Деякі з цих 28 літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки, неофіційний буфер між двома сторонами. Серед літаків були винищувачі, а два ядерних бомбардувальники пролетіли на південь Тайваню", - йдеться в повідомленні.
Китай розглядає демократично керований Тайвань як свою власну територію і посилює військовий, політичний та економічний тиск, щоб відстоювати ці претензії, пише видання.
Командування Народно-визвольної армії на Сході повідомило, що його сили провели "спільне патрулювання бойової готовності та реальні бойові навчання" в морському та повітряному просторі навколо Тайваню, зосереджені на наземних ударах та штурмах з моря.
Китай наголосив, що це була перевірка спільних бойових можливостей і "рішуча протидія провокаційним діям зовнішніх, сепаратистських сил, що виступають за незалежність Тайваню".
- 22 грудня 2022 року китайські літаки увійшли в південно-східну зону протиповітряної оборони Тайваню, тайванську авіацію підняли в повітря.
- 26 грудня 71 літак китайської авіації, включно з винищувачами та безпілотниками, увійшов у повітряний простір Тайваню, що було найбільшим вторгненням.
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