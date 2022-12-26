Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що з понад 70 літальних апаратів 43 перетнули серединну лінію Тайванського проливу, що вважається неофіційною буферною зоною між двома сторонами. Центральна інформаційна агенція Тайваню повідомила, що це найбільше вторгнення китайських літаків станом на сьогодні.

У Білому домі заявили, що США стурбовані воєнною активністю поблизу Тайваню та зазначили, що це може підірвати регіональну стабільність.

22 грудня китайські літаки увійшли в південно-східну зону протиповітряної оборони Тайваню, тайванську авіацію підняли в повітря.

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