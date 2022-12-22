Тайвань підняв винищувачі, оскільки літаки Китаю увійшли в його зону ППО

Про це повідомили в Reuters.

У четвер 22 грудня міністерство оборони Тайваню поінформувало про підняття бойової авіації, щоб попередити 39 літаків ВПС Китаю. Вони увійшли до південно-східної зони протиповітряної оборони острова.

До зони ідентифікації тайванської ППО увійшли 21 винищувач і чотири бомбардувальники H-6 ВПС Китаю, а також літаки раннього попередження, протичовнові літаки та літаки-заправники.

Відповідно до карти, наданої міністерством, багато літаків пролетіли над водою, каналом Баші, до району біля південно-східного узбережжя острова. Три кораблі ВМС Китаю також були виявлені поблизу Тайваню.

У Reuters нагадують, що Китай вважає Тайвань своїм володінням, тож КНР останніми роками посилила тиск на самоврядний острів, аби той визнав правління Пекіна.

Нагадаємо, наприкінці листопада лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив, що питання незалежності Тайваню є червоною лінією у відносинах між країнами. І Пекін ніколи не погодиться "на відокремлення Тайваню від Китаю".

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