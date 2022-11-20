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Сі Цзіньпін попередив Байдена про червону лінію у відносинах США та Китаю, - МЗС КНР

20 листопада, 2022 неділя
11:19
Світ Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив, що питання незалежності Тайваню є червоною лінією у відносинах між країнами

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Китаю

За словами голови МЗС КНР Ван І, під час переговорів з Джо Байденом на полях саміту G20 на Балі, Сі Цзіньпін заявив, що Пекін ніколи не погодиться "на відокремлення Тайваню від Китаю".   

"Сі Цзіньпін всебічно та систематично виклав походження тайванського питання та принципову позицію Китаю та чітко вказав, що питання Тайваню є стрижнем інтересів Китаю та ядром китайсько-американських відносин. Воно є головною непереборною червоною лінією в китайсько-американських відносинах", - сказав Ван І.

Він додав, що Сі Цзіньпін назвав незалежність Тайваню несумісною зі стабільністю по обидва боки Тайванської протоки. 

"Китайський народ ніколи не погодиться з тим, хто хоче відокремити Тайвань від Китаю", - процитував міністр лідера КНР. 

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Китай
Тайвань
Джо Байден
саміт G20
США
Сі Цзиньпін
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