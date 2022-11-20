Сі Цзіньпін попередив Байдена про червону лінію у відносинах США та Китаю, - МЗС КНР
Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив, що питання незалежності Тайваню є червоною лінією у відносинах між країнами
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Китаю.
За словами голови МЗС КНР Ван І, під час переговорів з Джо Байденом на полях саміту G20 на Балі, Сі Цзіньпін заявив, що Пекін ніколи не погодиться "на відокремлення Тайваню від Китаю".
"Сі Цзіньпін всебічно та систематично виклав походження тайванського питання та принципову позицію Китаю та чітко вказав, що питання Тайваню є стрижнем інтересів Китаю та ядром китайсько-американських відносин. Воно є головною непереборною червоною лінією в китайсько-американських відносинах", - сказав Ван І.
Він додав, що Сі Цзіньпін назвав незалежність Тайваню несумісною зі стабільністю по обидва боки Тайванської протоки.
"Китайський народ ніколи не погодиться з тим, хто хоче відокремити Тайвань від Китаю", - процитував міністр лідера КНР.
-
20 листопада в Індонезії відбулася зустріч Джо Байдена із Сі Цзіньпіном.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.82
Купівля 39.82Продаж 40.5
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе