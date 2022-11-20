Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Китаю.

За словами голови МЗС КНР Ван І, під час переговорів з Джо Байденом на полях саміту G20 на Балі, Сі Цзіньпін заявив, що Пекін ніколи не погодиться "на відокремлення Тайваню від Китаю".

"Сі Цзіньпін всебічно та систематично виклав походження тайванського питання та принципову позицію Китаю та чітко вказав, що питання Тайваню є стрижнем інтересів Китаю та ядром китайсько-американських відносин. Воно є головною непереборною червоною лінією в китайсько-американських відносинах", - сказав Ван І.

Він додав, що Сі Цзіньпін назвав незалежність Тайваню несумісною зі стабільністю по обидва боки Тайванської протоки.

"Китайський народ ніколи не погодиться з тим, хто хоче відокремити Тайвань від Китаю", - процитував міністр лідера КНР.

20 листопада в Індонезії відбулася зустріч Джо Байдена із Сі Цзіньпіном.

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