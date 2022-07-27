Боррель запропонував новий варіант ядерної угоди з Іраном, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

"Після 15 місяців інтенсивних конструктивних переговорів у Відні та незліченних взаємодій з учасниками СВПД (Спільний всеосяжний план дій щодо іранської ядерної програми (СВПД), який називають "ядерною угодою", - ред.) та США я дійшов висновку, що простір для додаткових суттєвих компромісів вичерпано", - сказав Боррель.

За словами Борреля, він поклав на стіл текст, в якому в найдрібніших подробицях розглядається скасування санкцій, а також ядерні кроки, необхідні для відновлення СВПД.

Боррель не повідомив подробиць своєї пропозиції, але припустив, як і багато західних офіційних осіб раніше, що час для відновлення угоди, згідно з якою Іран обмежив свою ядерну програму в обмін на звільнення від економічних санкцій, спливає.

"Настав час для швидких політичних рішень, щоб завершити переговори у Відні на основі запропонованого мною тексту і негайно повернутися до повністю виконаного СВПД", - зазначив він.

На думку Борреля, якщо угоду відхилять, світ ризикує зіткнутися з небезпечною ядерною кризою "на тлі перспективи посилення ізоляції Ірану та його народу".

Провідний перемовник з ядерної програми Ірану Алі Багері Кані підтвердив, що Боррель висунув нову пропозицію і додав, що має власні ідеї.

Офіційний представник держдепу США Нед Прайс заявив, що Вашингтон переглядає проєкт порозуміння, яким Боррель поділився з Іраном та іншими сторонами угоди 2015 року, і відповість безпосередньо ЄС.

Відомо, що у 2015 році Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція та Велика Британія підписали Спільний всеосяжний план дій щодо іранської ядерної програми (СВПД), так звану ядерну угоду. Її мета запобігти створенню Тегераном ядерної зброї.

14 липня США та Ізраїль підписали спільне зобов'язання щодо блокування ядерної програми Ірану. Вашингтон та Ізраїль протягом багатьох років окремо робили завуальовані заяви про можливу превентивну війну з Іраном, який заперечує бажання отримати ядерну зброю.

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