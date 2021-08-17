"Борусія" Дортмунд - "Баварія": де та коли дивитись матч за Суперкубок Німеччини

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У минулому сезоні дортмундська "Борусія" здобула Кубок Німеччини, а мюнхенська "Баварія" тріумфувала в Бундеслізі, де дортмундці посіли третє місце.



Суперкубок Німеччини



17 серпня



"Борусія" Дортмунд - "Баварія"



Дортмунд, стадіон "Сігнал Ідуна Парк"



Початок о 21:30



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