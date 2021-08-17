"Борусія" Дортмунд - "Баварія": де та коли дивитись матч за Суперкубок Німеччини
У вівторок, 17 серпня, дортмундська "Борусія" зіграє проти мюнхенської "Баварії" у матчі за Суперкубок Німеччини
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У минулому сезоні дортмундська "Борусія" здобула Кубок Німеччини, а мюнхенська "Баварія" тріумфувала в Бундеслізі, де дортмундці посіли третє місце.
Суперкубок Німеччини
17 серпня
"Борусія" Дортмунд - "Баварія"
Дортмунд, стадіон "Сігнал Ідуна Парк"
Початок о 21:30
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