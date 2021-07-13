"Борусія" відкинула пропозицію Абрамовича про трансфер за 175 млн євро
Дортмундська "Борусія" відмовилася продавати норвезького футболіста Ерлінга Холанда лондонському "Челсі" за 175 млн євро
Про це повідомив журналіст Крістіан Фальк у twitter.
За його інформацією, німецький клуб не має наміру відпускати норвежця цього літа.
Англійські ЗМІ раніше дізналися, що російський власник "Челсі" Роман Абрамович виділив на покупку Холанда 175 млн євро. Дорожче за всю історію продавали лише одного футболіста - бразильця Неймара, за якого французький ПСЖ заплатив у 2017 році "Барселоні" 222 млн євро.
У минулому сезоні 20-річний Ерлінг Холанд зіграв за "Борусію" 40 матчів, забив 40 голів та віддав 11 результативних передач. Його контракт з німецьким клубом розрахований до 2024 року.
- Нагадаємо, 4 червня "Челсі" продовжив контракт з головним тренером Томасом Тухелем.
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