Боснійські серби у відповідь на криміналізацію невизнання геноциду у Сребрениці заявили про бойкот всіх держорганів країни

Про це розповідає "Радіо Свобода".



Відповідне рішення було ухвалене на засіданні лідерів сербських політичних сил ввечері 26 липня.



Демарш боснійських сербів став відповіддю на запровадження Високим представником міжнародної спільноти в Боснії і Герцеговині Валентином Інцко кримінальної відповідальності за заперечення геноциду в Сребрениці та за глорифікацію воєнних злочинців.



Відповідний закон, який є невід'ємною частиною рішення Високого представника, має набути чинності в суботу, 31 липня, і буде діяти, доки його не прийме парламент Боснії і Герцеговини в тій самій формі, без поправок і додаткових умов.



Як зазначили політичні лідери Республіки Сербської в спільній заяві та на прес-конференції за підсумками зустрічі, сербські представники не будуть брати участі у прийнятті рішень на рівні БіГ, поки законодавча ініціатива Високого представника, "неприйнятна і недійсна", не буде анульована.



Мілорад Додик, сербський представник в Президії Боснії і Герцеговини, заявив, що Інцко «не має легітимності» та що Республіка Сербська більше не буде сприймати його рішень. Він додав, що парламент боснійських сербів найближчим часом на надзвичайній сесії ухвалить два закони, що стосуються рішень верховного представника.



У п'ятницю, 30 липня, відбудеться спеціальне засідання парламенту Республіки Сербської. Депутати збираються ухвалити два законодавчих акти, якими буде запроваджено кримінальну відповідальність за проголошення Республіки Сербської "геноцидним утворенням" або сербського народу "геноцидним".



Довідка. Високий представник у Боснії і Герцеговині - посада, створена для виконання Дейтонської мирної угоди. Він, окрім всього іншого, має право у випадках, якщо сторони у БіГ не дійдуть згоди, виносити тимчасові рішення, обов'язкові для виконання всіма органами влади БіГ.

Валентин Інцко працював на посаді Високого представника у Боснії і Герцеговині 12 років. Навесні цього року він подав у відставку.

В травні посли держав-членів Керуючого комітету Ради з імплементації миру у Боснії і Герцеговині офіційно призначили наступним Верховним представником у Боснії і Герцеговині Крістіана Шмідта (Німеччина).

Шмідт замінить Інцко на посаді 1 серпня ц.р.

Зазначимо, за заперечення геноциду бошняків 13-22 липня 1995 року у Боснії та Герцеговині загрожуватиме від шести місяців до п'яти років за ґратами. Забороняється звеличувати причетних до воєнних злочинів, також надавати їм нагороди, визнання й будь-які суспільні привілеї.