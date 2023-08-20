"Боягузливий і навмисний російський удар": Боррель про атаку на Чернігів
Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на російський удар 19 серпня 2023 року по Чернігову
Про це він написав у twitter.
"Рішуче засуджую черговий боягузливий і цілеспрямований російський удар по Чернігову, спрямований проти університету і театру", - написав Боррель.
Він наголосив, що російська атака призвела до загибелі щонайменше 7 цивільних осіб, у тому числі дітей, і багатьох поранених.
- Ранком суботи, 19 серпня 2023 року, російські окупанти вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова. Внаслідок влучання у Драматичний театр загинули 7 людей, серед них - дитина, 148 отримали поранення. Більше про атаку читайте тут.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.21
-
EUR
Купівля 40.95Продаж 41.97
- Актуальне
- Важливе