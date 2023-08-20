"Боягузливий і навмисний російський удар": Боррель про атаку на Чернігів

Про це він написав у twitter.

"Рішуче засуджую черговий боягузливий і цілеспрямований російський удар по Чернігову, спрямований проти університету і театру", - написав Боррель.

Він наголосив, що російська атака призвела до загибелі щонайменше 7 цивільних осіб, у тому числі дітей, і багатьох поранених.