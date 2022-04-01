Бояться дефіциту: в Німеччині зріс попит на борошно й олію через війну Росії в Україні
Федеральне статистичне управління Німеччини зафіксувало сплеск попиту на олію та борошно, це пояснюють війною в Україні, яка є одним зі світових лідерів в експорті цих продуктів
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання Spiegel.
Як свідчить інформація федерального статистичного управління Німеччини, роздрібні продажі олії за тиждень з 7 по 13 березня були більш ніж вдвічі вищими (+123%), ніж у вересні 2021 року.
А що стосується борошна, то його продажі зросли утричі - на 206%.
Сплеск попиту на олію та борошно в Німеччині пояснюється війною в Україні, яка є значним світовим гравцем на світовому ринку харчової олії, особливо соняшникової, а також зерна.
Нагадаємо, станом на 31 березня вже у 20 областях України розпочалася посівна кампанія. У цей час минулого року посівна почалася лише в 15 регіонах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.37Продаж 32.92
- Актуальне
- Важливе