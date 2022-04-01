Бояться дефіциту: в Німеччині зріс попит на борошно й олію через війну Росії в Україні

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання Spiegel.

Як свідчить інформація федерального статистичного управління Німеччини, роздрібні продажі олії за тиждень з 7 по 13 березня були більш ніж вдвічі вищими (+123%), ніж у вересні 2021 року.



А що стосується борошна, то його продажі зросли утричі - на 206%.

Сплеск попиту на олію та борошно в Німеччині пояснюється війною в Україні, яка є значним світовим гравцем на світовому ринку харчової олії, особливо соняшникової, а також зерна.

Нагадаємо, станом на 31 березня вже у 20 областях України розпочалася посівна кампанія. У цей час минулого року посівна почалася лише в 15 регіонах.