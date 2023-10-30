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Головна політика Бойка мають судити за статтею "державна зрада": депутат Харківської облради прокоментував мовний скандал з таксистом
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Бойка мають судити за статтею "державна зрада": депутат Харківської облради прокоментував мовний скандал з таксистом

30 жовтня, 2023 понедiлок
11:39
політика Юрій Бойко

Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик прокоментував реакцію народного депутата Юрія Бойка на мовний скандал із київським таксистом, який відмовився спілкуватися з клієнтами українською мовою

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Ганьба суспільству і цій ситуації. Але мене більше вражає не те, що таксист вигнав людей, бо вони попросили його спілкуватися українською мовою, а реакція таких осіб як, наприклад, народного депутата Юрія Бойка. На мою думку, він давно повинен сидіти у в'язниці за державну зраду. Хоча б за те, що 26 лютого 2022р. він виходив у етер до Скабеєвої. Чому СБУ за цей етер не притягнула його до кримінальної відповідальності за ст. "державна зрада"? Він розповідав про дружбу народів між РФ та українцями, і що скоро все вирішиться", - зауважив Скорик.

Також він нагадав про історію з Арестовичем, який на початку повномасштабного вторгнення розповідав, що війна закінчиться через два чи три дні. 

"Де цей Арестович? Його я б теж притягнув до відповідальності тільки за те, що він на початку війни усіх розслабляв, а зараз офіційно підтверджує, що це був інформаційний "вкид", який його попросили зробити з ОП", - зазначив депутат.

Мовний скандал з таксистом є підтвердженням того, що всі займаються популізмом, каже Скорик.

"Всі в передвиборчому процесі, всі займаються популізмом. Вже навколо цього таксиста є люди, які "за" нього та "проти". У суспільстві теж з цього приводу розгортається розподіл людей на категорії. Тобто є люди, які планують розмовляти в країні рідною мовою і ті, які не будуть. Тому що Бойко його хоче взяти на роботу, Лобода хоче вивчити з ним українську мову, Арестович теж хоче йому допомогти. Це дуже негативний сценарій, який призведе до того, що в країні буде розкол", - резюмував він.

  • 26 жовтня у Києві водій таксі Bolt вигнав двох пасажирок, які вимагали говорити з ними державною мовою, і назвав їх хворими. Чоловікові "світить" штраф до 5100 грн.
  • На інцидент відреагував мовний омбудсмен Тарас Кремінь, наголосивши, що водієві таксі не вдасться уникнути покарання. У компанії Bolt запевнили, що до акаунта водія вже було вжито всіх необхідних заходів, зокрема, його було відсторонено від користування сервісом назавжди.
  • Опальна співачка Світлана Лобода після мовного скандалу з ​​водієм таксі Bolt у Києві заявила, що готова взяти його на роботу, але згодом уточнила: щоб разом вчити мову.
Новини
Україна
скандал
Юрій Бойко
Олексій Арестович
ОПЗЖ
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