Бойка мають судити за статтею "державна зрада": депутат Харківської облради прокоментував мовний скандал з таксистом
Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик прокоментував реакцію народного депутата Юрія Бойка на мовний скандал із київським таксистом, який відмовився спілкуватися з клієнтами українською мовою
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Ганьба суспільству і цій ситуації. Але мене більше вражає не те, що таксист вигнав людей, бо вони попросили його спілкуватися українською мовою, а реакція таких осіб як, наприклад, народного депутата Юрія Бойка. На мою думку, він давно повинен сидіти у в'язниці за державну зраду. Хоча б за те, що 26 лютого 2022р. він виходив у етер до Скабеєвої. Чому СБУ за цей етер не притягнула його до кримінальної відповідальності за ст. "державна зрада"? Він розповідав про дружбу народів між РФ та українцями, і що скоро все вирішиться", - зауважив Скорик.
Також він нагадав про історію з Арестовичем, який на початку повномасштабного вторгнення розповідав, що війна закінчиться через два чи три дні.
"Де цей Арестович? Його я б теж притягнув до відповідальності тільки за те, що він на початку війни усіх розслабляв, а зараз офіційно підтверджує, що це був інформаційний "вкид", який його попросили зробити з ОП", - зазначив депутат.
Мовний скандал з таксистом є підтвердженням того, що всі займаються популізмом, каже Скорик.
"Всі в передвиборчому процесі, всі займаються популізмом. Вже навколо цього таксиста є люди, які "за" нього та "проти". У суспільстві теж з цього приводу розгортається розподіл людей на категорії. Тобто є люди, які планують розмовляти в країні рідною мовою і ті, які не будуть. Тому що Бойко його хоче взяти на роботу, Лобода хоче вивчити з ним українську мову, Арестович теж хоче йому допомогти. Це дуже негативний сценарій, який призведе до того, що в країні буде розкол", - резюмував він.
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