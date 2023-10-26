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Головна Суспільство У Києві таксист вигнав пасажирок, які вимагали говорити з ними українською. Bolt і мовний омбудсмен відреагували
Оновлено

У Києві таксист вигнав пасажирок, які вимагали говорити з ними українською. Bolt і мовний омбудсмен відреагували

26 жовтня, 2023 четвер
18:26
Суспільство Bolt

У Києві водій таксі Bolt вигнав двох пасажирок, які вимагали говорити з ними державною мовою, і назвав їх хворими. Чоловікові "світить" штраф до 5100 грн

Відео інциденту опублікував у Facebook блогер Андрій Смолій.

На відео видно, як водій вивантажує з автівки особисті речі пасажирок, каже, що скасовує їхнє замовлення, й просить негайно залишити салон.

Що каже мовний омбудсмен

На інцидент відреагував мовний омбудсмен Тарас Кремінь, наголосивши, що водієві таксі не вдасться уникнути покарання.

"Зараз ми готуємо звернення до відповідних органів, зокрема до Національної поліції України та компанії сервісу перевезень Bolt, для встановлення особи порушника та притягнення його до відповідальності", - написав уповноважений.

Він нагадав, що за порушення закону в частині застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів передбачено адміністративне стягнення у вигляді накладення штрафу у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На сьогодні ця сума становить 3400-5100 грн.

Що кажуть у службі таксі

Служба таксі Bolt прокоментувала інцидент у коментарях до допису з відео, який розмістив Андрій Смолій.

У компанії заявили, що "глибоко стурбовані неприпустимими діями водія, які суперечать правилам компанії Bolt".

Там запевнили, що до акаунту водія вже було вжито всіх необхідних заходів, зокрема, його було відсторонено від користування сервісом назавжди.

"Ми також готові співпрацювати з правоохоронними органами та надати всю необхідну інформацію за їхнім офіційним запитом", - повідомили у Bolt.

Там наголосили, що регулярно нагадують співробітникам про необхідність обслуговування клієнтів державною мовою.

Фото: Facebook Андрія Смолія

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