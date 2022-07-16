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Головна Культура Відсьогодні за порушення мовного закону каратимуть штрафами до 11,9 тис. грн

Відсьогодні за порушення мовного закону каратимуть штрафами до 11,9 тис. грн

16 липня, 2022 субота
13:39
Культура Тарас Кремінь

Починаючи з 16 липня 2022 року, встановлюється адміністративна відповідальність за порушення норм закону про мову

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Він нагадав, що закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" ухвалили у квітні 2019 року, а набрав чинності він рівно три роки тому - 16 липня 2019 року.

З 16 липня 2022 року чинності набирає підпункт 1 пункту 7 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" закону, яким вносяться зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення. Тому, відсьогодні запроваджується адміністративна відповідальність за всі порушення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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Відповідно до слів Тараса Креміня, зміни передбачають можливість для уповноваженого із захисту державної мови накладати штраф на посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників та працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності та інших фізичних осіб, які порушуватимуть закон. 

Повідомляється, що представники уповноваженого зможуть складати адміністративні протоколи. Уповноважений із захисту державної мови розглядатиме їх і виноситиме постанови, які передбачають або попередження, або штрафи.

Розмір штрафу становитиме від 3400 до 8500 грн., якщо порушення вчинено вперше. За повторне порушення накладатиметься штраф від 8500 до 11900 грн.

"Штрафи можуть бути накладені за порушення мовного закону у сфері освіти, науки, культури, книговидання, користувацьких інтерфейсів, у сфері інформації для загального ознайомлення, публічних заходів, реклами, технічної та проєктної інформації, охорони здоров'я, спорту, телекомунікацій, поштового зв'язку та транспорту", – зазначає Тарас Кремінь.

  • Нагадаємо, основним автором та розробником закону про мову був народний депутат України Микола Княжицький.

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