Про це в інтерв'ю одному з українських видань повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

"Хотілось би, щоб ситуація по Києву була кращою. Із 1650 звернень, які прийшли за 5 місяців на нашу адресу, третина – з міста Києва", - сказав він.

"У той же час на території Київщини найбільше курсів із опанування української мови, а програми немає. Програма – це системний документ, який передбачає тотальне забезпечення виконання закону (про забезпечення функціонування української мови як державної, – ред.)", - додав Кремінь.

За його словами, в мовного омбудсмена немає важелів впливу на мерів, аби змусити їх стежити за дотриманням мовного законодавства. Кремінь висловив сподівання, що місцева влада дослухається до рекомендацій, принаймні в містах-мільйонниках.

"Я можу запропонувати їм (мерам, – ред.) кращий варіант, як уникнути порушень закону, який я вважаю базовим, особливо в умовах воєнного стану", - наголосив Кремінь.