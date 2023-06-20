"Хотілось би, щоб ситуація в Києві була кращою": Кремінь озвучив кількість скарг на порушення мовного законодавства
Із майже 1700 скарг, які офіс Уповноваженого із захисту державної мови отримав за перші 5 місяців поточного року, третина припадає на Київ
Про це в інтерв'ю одному з українських видань повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.
"Хотілось би, щоб ситуація по Києву була кращою. Із 1650 звернень, які прийшли за 5 місяців на нашу адресу, третина – з міста Києва", - сказав він.
"У той же час на території Київщини найбільше курсів із опанування української мови, а програми немає. Програма – це системний документ, який передбачає тотальне забезпечення виконання закону (про забезпечення функціонування української мови як державної, – ред.)", - додав Кремінь.
За його словами, в мовного омбудсмена немає важелів впливу на мерів, аби змусити їх стежити за дотриманням мовного законодавства. Кремінь висловив сподівання, що місцева влада дослухається до рекомендацій, принаймні в містах-мільйонниках.
"Я можу запропонувати їм (мерам, – ред.) кращий варіант, як уникнути порушень закону, який я вважаю базовим, особливо в умовах воєнного стану", - наголосив Кремінь.
- З 16 липня 2022 року в Україні передбачено адміністративну відповідальність за порушення норм закону про мову.
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