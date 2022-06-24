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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Бойові дії за Сєверодонецьк і Мирну Долину тривають, ворог активізував діяльність ДРГ на Харківському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Бойові дії за Сєверодонецьк і Мирну Долину тривають, ворог активізував діяльність ДРГ на Харківському напрямку, - Генштаб ЗСУ

24 червня, 2022 п'ятниця
07:35
війна з Росією окупанти

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей та намагається утримати сухопутний коридор із Кримом

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбук

Російські війська намагаються блокувати морські комунікації України у північно-західній частині Чорного моря, а також утримавати захоплені райони Херсонської та частини Запорізької областей і створити сприятливі умови для відновлення наступу в Миколаївській області.

Противник також продовжує завдавати ракетних ударів по критичних об’єктах цивільної інфраструктури на території України.

На Слов’янському напрямку із артилерії ворог обстрілює цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Червоне, Рідне та Червона Поляна.

На Сєверодонецькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Лисичанська, Сєвєродонецька, Білої Гори, Вовчоярівки, Спірного та Берестового. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Лисичанськ і Борівське. Тривають бойові дії за місто Сєверодонецьк.

Окупанти вели наступ у районі населеного пункту Мирна Долина, бойові дії тривають. Наступальні дії ворога в районі Борівського українські воїни успішно зупинили.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції українських військ із артилерії неподалік Миколаївки, Берестового та Новолуганського. Намагається покращити тактичне положення та взяти під вогневий контроль наявні шляхи сполучень.

На Новопавлівському напрямку ворог завдавав вогневого впливу в районах населених пунктів Антонівка, Вугледар та Золота Нива.

Як зазначається, задіяні ворогом диверсійно-розвідувальні групи українські воїни виявили та розбили. Залишки ДРГ противника у паніці втекли.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. З метою недопущення перекидання резервів на загрозливі напрямки ворог обстрілював війська України в районах населених пунктів Авдіївка, Уманське, Веселе, Новобахмутівка, Гуляйпільське, Білогір’я та Староукраїнка.

В рамках логістичного забезпечення окупанти намагаються розмінувати акваторію морського порту Бердянськ.

На Південнобузькому напрямку противник активних дій не вів. Обороняється та намагається проводити контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційного удару по позиціях наших військ в районі населеного пункту Біла Криниця. Українська авіація, на відповідних ділянках, вдарила по скупченнях ворога у відповідь.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Товстодубове, Бачівськ, Глухів та Манухівка Сумської області.

На Харківському напрямку противник завдавав артилерійських ударів у районах Харкова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенігів, Дементіївки та Золочева. Активізував діяльність диверсійно-розвідувальних груп.

"Українські партизани продовжують спротив на тимчасово захоплених територіях. Тотальний спротив українців триває", - додають в Генштабі.

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Миколаїв
Запоріжжя
Крим
Луганськ
Чорне море
Суми
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Сєверодонецьк
Лисичанськ
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новини Сум
Слов’янськ
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