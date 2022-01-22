БПЛА американської розвідки вперше промоніторив кордон України з Білоруссю
21 січня 2022 року військова розвідка США вивчала стан справ на українсько-білоруському кордоні за допомогою спеціального дрона
На це звертає увагу InfromNapalm.
Як наголошує ресур, подібне трапилося вперше.
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"Вперше американський стратегічний БПЛА RQ-4A Global Hawk моніторив крім східних кордонів України також і білоруський напрямок", - зазначається у повідомленні.
Як видно з наведеної InformNapalm карти польоту, безпілотник зробив кілька кіл вздовж кордону з Білоруссю.
- Нагадаємо, невдовзі мають розпочатися спільні військові навчання РФ та РБ.
- Маневри проходитимуть під егідою Союзної держави Росії та Білорусі.
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