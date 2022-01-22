БПЛА американської розвідки вперше промоніторив кордон України з Білоруссю

На це звертає увагу InfromNapalm.



Як наголошує ресур, подібне трапилося вперше.



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"Вперше американський стратегічний БПЛА RQ-4A Global Hawk моніторив крім східних кордонів України також і білоруський напрямок", - зазначається у повідомленні.







Як видно з наведеної InformNapalm карти польоту, безпілотник зробив кілька кіл вздовж кордону з Білоруссю.

Нагадаємо, невдовзі мають розпочатися спільні військові навчання РФ та РБ.

Маневри проходитимуть під егідою Союзної держави Росії та Білорусі.



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