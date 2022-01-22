До України прибуло 90 тонн летальної зброї зі США
Ранком суботи, 22 січня 2022 року, Українська держава отримала першу партію безпекової допомоги від Сполучених Штатів Америки, загальна вартість якої становить $200 млн.
Вантажний літак приземлився в "Борисполі", передає із посиланням на заяву посольства США телеканал Еспресо.TV.
"Ця допомога, яка включає близько 200 тис. фунтів летальної зброї, зокрема боєприпаси, для захисників України на лінії фронту, демонструє тверду відданість Сполучених Штатів суверенному праву України на самооборону", - зазначають американські дипломати.
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200 тис. фунтів становлять понад 90 тонн.
За оцінкою Сполучених Штатів, прибулий вантаж допоможе Збройним Силам України в "невпинному захисті суверенітету та територіальної цілісності України від російської агресії".
Довідка
Минулого року Сполучені Штати надали Україні безпекову допомогу на суму понад $650 млн, включно із пакетом допомоги, перша партія якого вранці 22 січня прибув до "Борисполя", а також понад $2,7 млрд безпекової допомоги загалом з 2014 року.
Як попередив президент США Джо Байден президента РФ Володимира Путіну, у разі подальшого вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати нададуть Україні набагато більше обладнання для оборони на додаток до того, що вже було надано.
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