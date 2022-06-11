Брак пластику і чіпів: У РФ згорнули видачу електронних паспортів

Про це повідомили у Forbes.

Зазначається, що на початку 2023 року в Росі було заплановано видачу нових цифрових паспортів у вигляді смарткарти та додатку з QR-кодом. Спочатку в тестовому режимі це планували зробити в трьох регіонах - Москві, Московській області та Татарстані.

При цьому використовувати такий паспорт можна було б по всій території Росії. В ньому мали б бути необхідні дані про людину - сам паспорт, відбитки пальців, дані водійського посвідчення, страховий номер індивідуального особового рахунку та цифровий підпис.

Та після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, цей проєкт довелося "відкласти на невизначений термін". І причин для такого "відкладання" виявилося чимало. Адже в російському уряді вирішили, що цей проєкт зараз "не в пріоритеті", і в теперішніх умовах "всім трохи не до того".

Для виробництва пластикових карток зараз не вистачає пластику та чіпів, в Росії їх нема навіть для випуску банківських карток. Адже ще до початку війни більшість чипів для виробництва пластикових смарткарток імпортувалися з європейських країн. Однак вони ввели санкції проти Росії, а компанії перестали постачати свою продукцію.

2 червня Міністерство економіки Тайваню ввело заборону на експорт сучасних чипів до Росії та Білорусі через війну в Україні. Крім того, Тайвань більше не продаватиме обладнання для виробництва чипів цим країнам.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb