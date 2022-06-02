Тайвань заборонив експорт сучасних чипів до Росії та Білорусі, - Taiwan News

Про це повідомляє Taiwan News.

Відомо, що цього тижня Міністерство економіки Тайваню опублікувало список стратегічних високотехнологічних товарів, які заборонено експортувати до РФ. У міністерстві заявили, що експорт цих високотехнологічних товарів також буде заборонено також й до Білорусі, оскільки вона може допомогти Росії обійти санкції.

Зазначається, що компаніям із цих двох країн тепер заборонено купувати мікропроцесори або мікросхеми тайванського виробництва, які мають будь-які з наступних характеристик: швидкість продуктивності 5 гігафлопс або вище; тактова частота електронного компонента понад 25 МГц; один або більше портів та інтерфейсів забезпечує швидкість передачі між компонентами 2,5 МБ/с або більше; понад 144 контакти, або якщо основний час затримки поширення сигналу при перемиканні менший за 0,4 наносекунди.

Крім того, Тайвань більше не продаватиме обладнання для виробництва чипів цим країнам. Йдеться, зокрема, про сканувальні електронні мікроскопи.

Нагадаємо, США й Тайвань проведуть переговори щодо поглиблення економічних зв'язків. Раніше Байден публічно пообіцяв надавати військову підтримку Тайваню в разі китайського вторгнення.

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