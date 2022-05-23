Про це повідомляє CNN.

За його словами, необхідність захисту Тайваню стала ще нагальнішою на тлі російської агресії проти України.

"Ми взяли на себе таке зобов'язання", - запевнив Байден.

Президент США підкреслив, що спроби Китаю застосувати силу проти Тайваню будуть недоречними, зруйнують весь регіон та призведуть до наслідків, які вже усі побачили в Україні.

У квітні група американських конгресменів відвідала Тайвань із візитом. У відповідь на це Китай зажадав від США припинити всі офіційні контакти з Тайванем та попередив про руйнівні наслідки подібного ставленням до острова.

15 квітня Китай влаштував військові навчання у відповідь на візит делегації США до Тайваню.

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