Байден заявив, що США застосують військову силу в разі вторгнення Китаю до Тайваню
Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон готовий застосувати військову силу в разі нападу Китаю на Тайвань
Про це повідомляє CNN.
За його словами, необхідність захисту Тайваню стала ще нагальнішою на тлі російської агресії проти України.
"Ми взяли на себе таке зобов'язання", - запевнив Байден.
Президент США підкреслив, що спроби Китаю застосувати силу проти Тайваню будуть недоречними, зруйнують весь регіон та призведуть до наслідків, які вже усі побачили в Україні.
У квітні група американських конгресменів відвідала Тайвань із візитом. У відповідь на це Китай зажадав від США припинити всі офіційні контакти з Тайванем та попередив про руйнівні наслідки подібного ставленням до острова.
- 15 квітня Китай влаштував військові навчання у відповідь на візит делегації США до Тайваню.
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