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Головна Світ Байден заявив, що США застосують військову силу в разі вторгнення Китаю до Тайваню

Байден заявив, що США застосують військову силу в разі вторгнення Китаю до Тайваню

23 травня, 2022 понедiлок
10:21
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон готовий застосувати військову силу в разі нападу Китаю на Тайвань

Про це повідомляє CNN

За його словами, необхідність захисту Тайваню стала ще нагальнішою на тлі російської агресії проти України. 

"Ми взяли на себе таке зобов'язання", - запевнив Байден. 

Президент США підкреслив, що спроби Китаю застосувати силу проти Тайваню будуть недоречними, зруйнують весь регіон та призведуть до наслідків, які вже усі побачили в Україні.

У квітні група американських конгресменів відвідала Тайвань із візитом. У відповідь на це Китай зажадав від США припинити всі офіційні контакти з Тайванем та попередив про руйнівні наслідки подібного ставленням до острова. 

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Китай
Тайвань
КНР
Джо Байден
російська агресія
США
військова агресія
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