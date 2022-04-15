Китай влаштував військові навчання у відповідь на візит делегації США до Тайваню
Пекін відповів на відвідини острова американською делегацією і заявив про проведення комплексних військових навчань на воді та у повітрі
Про це йдеться у заяві міністерства оборони КНР, яку оприлюднив у п'ятницю, 15 квітня, старший полковник У Цянь, речник міністерства національної оборони Китаю.
"Нещодавно члени Конгресу США відвідали Тайвань, незважаючи на рішучу опозицію Китаю, - йдеться у документі. - Ця навмисна провокаційна дія американської сторони серйозно порушує принцип "одного Китаю" і положення трьох спільних китайсько-американських комюніке, серйозно підриває політичну основу китайсько-американських відносин і посилює напругу через Тайваньську протоку". .
Полковник Ву зазначив, що США "вкрай лицемірно" зобов’язувалися не підтримувати "незалежність Тайваню", а тепер насилають серйозний сигнал сепаратистським силам "незалежність Тайваню". Китай рішуче виступає проти цього.
Ву підкреслив, що Тайвань є невід'ємною частиною китайської території, і тайваньське питання не потребує зовнішнього втручання.
Східне командування Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) здійснювало зведене патрулювання, перевірку боєготовності та цілеспрямовані навчання у водах і повітряному просторі навколо острова Тайвань. "Це необхідні дії, вжиті у світлі поточної ситуації з безпекою в Тайванській протоці та потреби захисту національного суверенітету Китаю".
"Китайська НВАК перебувала в повній бойовій готовності і вживатиме всіх необхідних заходів, щоб рішуче перешкодити втручанню зовнішніх сил і зірвати сепаратистські спроби "незалежності Тайваню", а також захистити національний суверенітет і територіальну цілісність Китаю", - йдеться у заяві міністерства оборони КНР.
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