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США й Тайвань проведуть переговори щодо поглиблення економічних зв'язків, - Bloomberg

27 травня, 2022 п'ятниця
10:45
Світ

Переговори щодо поглиблення економічних зв'язків між Тайванем та США стосуватиметься сфери спрощення торгівлі сільськогосподарською продукцією

Про це пише Bloomberg.

Відомо, що переговори будуть зосереджені на посиленні економічної співпраці та стійкості ланцюга постачання, що не відповідає традиційній угоді про вільну торгівлю.

Угода, ймовірно, включатиме сфери спрощення торгівлі, роботу з ланцюгом доставок і торгівлю сільськогосподарською продукцією.

Як пише Bloomberg, ці теми співзвучні з основними положеннями Індо-Тихоокеанської економічної структури (IPEF), про запуск якої президент США Джо Байден оголосив під час візиту до Токіо цього тижня.

За словами джерел видання, у США хотіли, аби Тайвань приєднався до структури, але цього не сталось через побоювання окремих країн щодо негативної реакції Пекіна.

  • Нагадаємо, раніше Байден публічно пообіцяв надавати військову підтримку Тайваню в разі китайського вторгнення. Китай засудив заяви Байдена і протестував проти поглиблення офіційної двосторонньої взаємодії Вашингтона з Тайванем, який він вважає частиною своєї території, попри те, що ніколи не контролював її.

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Новини
Тайвань
США
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