"Братовбивча війна": Вселенський патріарх Варфоломій закликав відкрити в Україні гумкоридори

Про це передає Голос Америки.

Варфоломій висловив сподівання, що Великдень стане “поштовхом, щоб відкрити гуманітарні коридори, безпечні проходи до справді безпечних районів для тисяч людей, яких оточили в Маріуполі”.

“Те ж саме стосується усіх інших регіонів України, де розгортається невимовна людська трагедія... Ми знову закликаємо до негайного припинення братовбивчої війни”, - сказав Варфоломій.

МКЧХ закликає негайно надати доступ до Маріуполя для сприяння евакуації цивільних і поранених.