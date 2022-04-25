"Братовбивча війна": Вселенський патріарх Варфоломій закликав відкрити в Україні гумкоридори
Вселенський Патріарх Варфоломій під час великоднього Богослужіння закликав до відкриття гуманітарних коридорів в Україні
Про це передає Голос Америки.
Варфоломій висловив сподівання, що Великдень стане “поштовхом, щоб відкрити гуманітарні коридори, безпечні проходи до справді безпечних районів для тисяч людей, яких оточили в Маріуполі”.
“Те ж саме стосується усіх інших регіонів України, де розгортається невимовна людська трагедія... Ми знову закликаємо до негайного припинення братовбивчої війни”, - сказав Варфоломій.
- МКЧХ закликає негайно надати доступ до Маріуполя для сприяння евакуації цивільних і поранених.
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