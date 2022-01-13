Брав участь у захопленні аеропорту "Сімферополь" під час окупації Криму: в Україні судитимуть колишнього військового ЗСУ

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.



За даними слідства, колишній військовослужбовець ЗСУи спільно з іншими учасниками незаконного збройного формування "Самооборона Криму" брав участь у захопленні міжнародного аеропорту "Сімферополь" та регіонального структурного підрозділу "Кримаерорух".



Він безпосередньо блокував територію, у тому числі диспетчерського пункту та злітно-посадкової смуги аеропорту, щоб недопустити приземлення літаків, які рухались з материкової частини України до Криму.



Крім цього, колишнй військовослужбовець використав навички з управління авіаційними польотами над півостровом та роботи з автоматизованою системою керування повітряним рухом, щоб допомогти ЗС РФ встановити контроль за діяльністю аеропорту та регіонального структурного підрозділу "Кримаерорух".



Він координував роботу диспетчерів щодо польотів російських військових літаків, на яких військовослужбовці держави-окупанта переправлялись до Криму, а також передавав представникам ЗС РФ інформацію про переміщення літаків у повітряному просторі півострова.



Обвинувачений у складі незаконного збройного формування "Самооборона Криму" надавав Росії допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.



ОГПУ зазначає, що правоохоронці Криму виявили обвинуваченого на Херсонщині восени 2021 року.

Нагадаємо, Прокуратура Криму направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього контрадмірала командувача Військово-Морських сил ЗСУ Дениса Березовського. Його звинувачують у державній зраді та створенні й керівництві злочинною організацією.