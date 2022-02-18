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Бред Пітт позвався до суду на Анджеліну Джолі через продаж частки виноробного бізнесу російському олігарху

18 лютого, 2022 п'ятниця
14:11
Світ

Бред Пітт позвався до суду на свою колишню дружину Анджеліну Джолі за продаж своєї частки виноробного бізнесу олігарху із Росії

Про це повідомляє BBC.

Актор Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі за продаж своєї частки у виноробні Chateau Miraval на півдні Франції. Пара придбала контрольний пакет акцій Chateau Miraval в 2008 році, і через шість років там одружилася.

Пітт стверджує, що він і його колишня дружина погодилися не продавати свої частки в закладі без дозволу іншого. Однак Джолі без його відома продала свою частину бізнесу люксембурзькому виробнику алкогольних напоїв, який контролює російський бізнесмен Юрій Шефлер.

Адвокати актора заявили, що цей крок мав на меті завдати "безоплатної шкоди" Пітту, який "вклав гроші та капітал у виноробний бізнес". За їхніми словами, Chateau Miraval, що складається з будівлі та виноградника на півдні Франції, "стала пристрастю Пітта" і під його керівництвом перетворилася на "один із найбільш шанованих у світі виробників рожевого вина".

Анджеліна Джолі поки не коментувала цей позов.

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Кіно
Росія
Анджеліна Джолі
Бред Пітт
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