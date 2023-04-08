Брехня вбиває, а вільним робить правда
Багатьом важко відмовитися від вбивчої, але солодкої брехні
Гіршими від тих, хто обманює, є ті, хто хочуть бути обманутими. У 2019 році нас обманювали, що війну легко зупинити, зійшовшись десь посередині. Але більшість хотіла цієї брехні й зробила відповідний вибір. Так було комфортніше, аніж думати та готуватися до відсічі. А потім був шоковий удар 24.02.22.
Нині нам кажуть про швидку і неминучу перемогу. Це так приємно чути, адже позбавляє необхідності бачити ціну, яку платимо у боротьбі
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Та навіть після цього багатьом важко відмовитися від вбивчої, але солодкої брехні. Тому так хотіли чути про "два-три тижні" від Арестовича.
Нині нам кажуть про швидку і неминучу перемогу. Це так приємно чути, адже позбавляє необхідності бачити ціну, яку платимо у боротьбі, чи, тим паче усвідомлювати необхідність додаткових зусиль для її переможного завершення.
Але брехня вбиває, а вільним робить правда.
Про автора. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України.
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